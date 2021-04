Vaccino AstraZeneca, Ema non ne sconsiglia l'uso e lascia le decisioni ai singoli Stati: in Europa ognuno va per conto proprio

Ieri sera la conferenza al ministero della Salute sul vaccino AstraZeneca, la circolare ne raccomanda l'uso agli over 60. Continua a far discutere il vaccino di Oxford AstraZeneca, dopo l'ultimo pronunciamento da parte dell'Agenzia del Farmaco. Mercoledì sera al ministero della Salute i vertici dell'Istituto di Sanità hanno anticipato i contenuti della nuova ordinanza. La decisione arriva nonostante non vi siano certezze sul rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico, sottolinea lo stesso professor Locatelli I rari eventi avversi sono stati per lo più segnalati su soggetti femminili sotto i 60 anni.









L'Ema comunque non sconsiglia il vaccino per genere o fasce d'età, lasciando la decisione ai singoli Stati Ue, che infatti vanno ognuno per conto proprio, in Francia si somministra solo a chi ha più di 55 anni, in Germania sopra i 60, in Spagna sopra i 65, Olanda e Danimarca al momento lo hanno sospeso. Intanto si parla di riaperture, il ministro del Turismo Garavaglia annuncia come data possibile il 2 giugno, monitorando i dati. “Aperture ci saranno, soprattutto da maggio – gli fa eco la ministra Gelmini – forse qualcosa già dal 20 aprile”. Il presidente del Consiglio Draghi terrà una conferenza oggi alle 18.

Nel video gli interventi del professor Franco Locatelli, presidente Consiglio superiore di Sanità e coordinatore Comitato tecnico scientifico