Venezia: incidente fra una nave crociera e un battello

Incidente tra la nave da crociera Msc 'Opera' , che era in fase di attracco, e un battello gran turismo ormeggiato nel porto di Venezia.

Secondo le prime informazioni, la nave era in attracco al molo di San Basilio quando ha tamponato sul lato di poppa il battello, anch'esso in fase di ormeggio. Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi.

"Mi risulta che una soluzione per evitare problemi come quello dell'incidente tra le navi a Venezia era stata elaborata già dall'anno scorso, con l'allargamento di un canale e una parte delle navi a Porto Marghera, ma tutto ciò è bloccato da mesi perché è arrivato un 'no' da un ministero romano, e non è un ministero della Lega". Lo afferma da Tivoli il vicepremier Matteo Salvini.

"L'incidente di oggi al porto di Venezia dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.