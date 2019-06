Vertice distensivo a palazzo Chigi, il premier vuole evitare la procedura d’infrazione

Dopo due ore di discussioni, termina con una tregua il vertice – il primo dopo le europee e a due mesi dall'ultimo vertice politico - fra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte. Il dialogo, dunque, si riavvia ma su come evitare la procedura d'infrazione Ue restano divergenze e tensioni. I due vice definiscono "positivo" l'incontro, con Salvini che, dettando le sue regole, esclude una manovra correttiva e Di Maio che indica nell'abbassamento delle tasse la priorità.

Con una nota Palazzo Chigi rimarca: "Sarà necessario un incontro con i tecnici del Mef e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell'interlocuzione con l'Europa, volta ad evitare una procedura di infrazione per il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa". Da qui l'annuncio di un nuovo vertice per reimpostare l'agenda di Governo. Del dossier nomine, secondo fonti ufficiali, non si sarebbe parlato. Ma nella maggioranza si da ormai per prossima la scelta del ministro per gli Affari Ue su sponda leghista - in pole il nome di Alberto Bagnai - e resta aperto il nodo del profilo da scegliere come commissario Ue.