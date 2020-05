VIDEO - Incidente in moto a Villa Verucchio, interviene l'elisoccorso per il trasporto a Cesena

Le immagini dei soccorsi

Incidente nella serata di ieri a Villa Verucchio, in via Valle, dove all'altezza del civico 44, un uomo di 50 anni è rovinato al suolo in sella al suo motorino, un Piaggio "Ciao". Sul posto, oltre ai Carabinieri che ricostruiranno l'accaduto, sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medicalizzata, ma è stato necessario l'arrivo di uno speciale elicottero, attrezzato al volo notturno, per il trasporto dell'uomo, in codice di massima gravità, al “Bufalini” di Cesena. Dalle prime ricostruzioni pare non siano coinvolte altre vetture ed è quindi presumibile che abbia fatto tutto da solo. L'uomo si trova nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.