Viserba: arrestato spacciatore di 18 anni

La Polizia di Stato di Viserba ha identificato un giovane spacciatore di 18 anni. Sorpreso in Via Eritrea, si era mostrato in forte stato di agitazione durante dei controlli in territorio delle forze dell'ordine. Da un'ispezione gli sono stati trovati addosso 3 involucri di sostanza stupefacente e un portamonete con circa 1.310 euro in banconote di piccolo taglio.

Nell'abitazione del giovane, in garage, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione e 70.85 grammi di marijuana, nascosti all'interno di un borsone da palestra. Tutti gli stupefacenti sono stati sequestrati e il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.