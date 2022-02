Viserba: rinvenuti 160 grammi di cocaina nella casa di uno spacciatore

Informazioni confidenziali di agenti, in borghese, della Polizia locale di Rimini hanno portato al pedinamento di una persona, indiziata come spacciatore. Ieri l'intervento della Squadra giudiziaria, a Viserba, entrata in azione con una perquisizione nell’abitazione del sospettato. All'interno gli agenti hanno rinvenuto più di 160 grammi di cocaina, suddivisa in 240 dosi, oltre al materiale per la loro preparazione e 3.750 euro ritenuti provento dello spaccio. Sono così scattate le manette per il cittadino di origini straniere, irregolare in Italia, che è comparso questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Rimini con la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova in carcere.