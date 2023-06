Bce alza i tassi e annuncia nuovo rialzo

Nuovo rialzo – e, anticipa la presidente Christine Lagarde, non sarà l'ultimo – della Banca centrale europea sui tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4%, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,25% e quello sui prestiti marginali al 4,25%. Ma “il cammino non termina qua”, anticipa Lagarde. “A meno di cambiamenti radicali nella nostra previsione di base, continueremo ad alzare i tassi alla prossima riunione, non stiamo pensando a una pausa”, ha aggiunto. Un rialzo considerato necessario, come si legge nel comunicato della Bce, perché “l’inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo”. Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano un’inflazione media, leggermente in rialzo al 5,4% per fine anno (dal 5,3% indicato a marzo), del 3% per fine 2024 (dal 2,9%) e del 2,2% per fine 2025 (dal 2,2%). L'obiettivo è quello di portare i tassi “a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine”.