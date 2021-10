Gb: matrice terroristica dietro l'assassinio del deputato David Amess

La polizia britannica afferma che l'omicidio del deputato Tory David Amess ha una matrice terroristica. "I primi elementi dell'inchiesta - ha annunciato la polizia in un comunicato - hanno rivelato una matrice potenziale legata all'estremismo islamico". Ad accoltellare mortalmente il deputato Amess, che sostiene il governo di Boris Johnson, un aggressore 25enne. Il politico inglese, con ben 38 anni di vita parlamentare alle spalle, si trovava all'interno d'una chiesa metodista a Leigh-on-Sea, in Essex, nel sud dell'Inghilterra; stava tenendo una delle ricorrenti riunioni faccia a faccia con elettori del suo collegio. Riguardo all'aggressore, il Daily Telegraph ha indicato essere un cittadino britannico di origini somale, facendo balenare inevitabilmente l'ombra di una qualche ipotesi jihadista islamica. Dopo l'accoltellamento, l'assassino è stato bloccato e arrestato quasi in tempo reale.







Il deputato - 69 anni, sposato e padre di 5 figli, cattolico, anti-abortista - è stato un deciso sostenitore della Brexit, ma anche promotore di campagne sociali in favore dei disabili e di persone in difficoltà, oltre che paladino dei diritti degli animali.



Il premier Johnson, tornato in fretta a Londra dopo una riunione di governo fuori sede a Bristol, si è dichiarato da parte sua "scioccato e rattristato" per la perdita di "un amico", di "un uomo gentile", un "servitore dello Stato" stimato da colleghi e avversari. Le bandiere sono state fatte calare a mezz'asta a Downing Street e a Westminster.

L'episodio ha richiamato alla memoria altre vicende analoghe recenti. Per ultimo l'assassinio di Jo Cox, deputata laburista sulla trincea opposta di Westminster, che 5 anni fa, nel giugno 2016, poco prima del referendum sul divorzio dall'Ue, pagò con la vita il suo impegno pro immigrati e filo-europeista, massacrata a coltellate e colpi di arma da fuoco da un solitario estremista di destra, Thomas Mair, al grido "Britain First".