Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va a Jon Fosse

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va all'autore norvegese Jon Fosse "per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile". ''La sua immensa opera e che abbraccia una varietà di generi - si legge sul sito del Nobel - è costituita da una vasta gamma di opere teatrali, romanzi, raccolte di poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni. Sebbene oggi sia uno dei drammaturghi più rappresentati al mondo, è diventato sempre più riconosciuto anche per la sua prosa'. Jon Fosse è rimasto "sorpreso ma non troppo" all'annuncio del Premio Nobel. Lo scrittore norvegese, 64 anni, il cui nome circolava da circa vent'anni, lo ha detto all'emittente pubblica norvegese Nrk, come riferisce la France Presse. "Negli ultimi dieci anni mi sono preparato con cautela al fatto che ciò potesse accadere. Ma credetemi, non mi aspettavo di ricevere il premio oggi, anche se avevo una chance", ha spiegato Fosse che ha ricevuto la telefonata dell'Accademia svedese mentre stava guidando nei pressi di Bergen, sulla costa occidentale della Norvegia.