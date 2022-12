Intelligence Usa: "la Russia ha perduto la metà dei territori conquistati"

Kiev

Secondo l'intelligence americana la Russia ha perduto oltre la metà dei territori conquistati e i combattimenti continueranno a rallentare nei mesi invernali per poi intensificarsi in primavera. Intanto fonti ucraine riferiscono che l'esercito russo nelle ultime 24 ore ha martellato il Donbass con 30 attacchi missilistici e 16 raid aerei colpendo infrastrutture civili nelle regioni di Kharkiv, Kramatorsk e Donetsk. Sempre secondo fonti ucraine, 300 soldati russi sarebbero rimasti uccisi in una cruenta battaglia nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Nel frattempo nella capitale Kiev, dove la temperatura è scesa a meno 5°, nuova emergenza blackout per tutta la giornata. Chiesto agli Ospedali di posticipare gli interventi non urgenti. "Una barbarie", ha commentato il segretario di Stato americano Blinken, la volontà di Putin di distruggere le infrastrutture civili per lasciare gli ucraini al buio e al freddo.