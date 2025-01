L'America si prepara al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca

Gli Stati Uniti si preparano al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Washington è blindata in vista del giuramento come quarantasettesimo presidente previsto per lunedì 20 gennaio. Per la prima volta in 40 anni sarà al chiuso. Trump, che nelle scorse ore è arrivato nella capitale, domenica sera terrà il suo ultimo comizio da presidente eletto alla Capital One Arena: il primo a Washington dal 6 gennaio 2021, data dell'Assalto al Campidoglio.

Per la cerimonia di lunedì, prevista la presenza di molti leader mondiali, fra i quali la premier Giorgia Meloni. In giornata il tycoon è già intervenuto su questioni al centro del dibattito internazionale, in primis la tregua a Gaza, ma anche su temi come il divieto di TikTok negli Usa per il quale ha promesso un decreto per scongiurare lo stop al social.