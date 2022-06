Mosca: dialogo aperto con il Vaticano

La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina. Lo afferma in un'intervista a Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov. "La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni sono confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina", dice Paramonov.

Le forze ucraine sono bloccate a Severodonetsk e ora "hanno due opzioni: arrendersi, o morire" dice il vicecapo del dipartimento della Milizia popolare della Repubblica Popolare del Donetsk Eduard Basurin ripreso da Ria Novosti. Secondo il suo racconto, ieri i soldati delle Forze armate ucraine avrebbero fatto saltare in aria l'ultimo ponte che collegava Severodonetsk con Lisichansk e ora non potrebbero lasciare la città. Intanto, sono ancora circa 500 i civili rifugiati nell'impianto chimico Azot della città, tra cui 40 bimbi. Il premier Draghi oggi inizia la sua prima visita in Medio Oriente ed in Israele.