Netanyahu: "Bambini nascosti in soffitta come Anna Frank durante attacco di Hamas"

“I bambini ebrei sono stati costretti a nascondersi nelle soffitte come Anna Frank”. Con questa immagine il premier Netanyahu descrive la paura vissuta dai civili il 7 ottobre durante l'attacco di Hamas. A fianco a lui Macron, dopo il loro incontro, che lancia la sua proposta: “La coalizione anti-Isis in Iraq e Siria combatta anche contro Hamas”. Sempre a Tel Aviv il presidente francese incontra l'omologo Herzog e chiede l'immediata scarcerazione delle persone sequestrate. Ieri sera l'incubo è finito per due anziane israeliane, ma le trattative – con la mediazione di Egitto e Qatar – per la liberazione di altri 50 ostaggi si bloccano: Hamas chiede in cambio la fornitura di benzina e Israele si oppone. Proseguono i raid israeliani, che nella notte avrebbero provocato almeno 140 vittime.

Bombardato il mercato di Nusseirat a sud della Striscia, con un numero elevato di morti e feriti, riferiscono i testimoni sul posto. Il bilancio supera le 5800 vittime palestinesi (2360 bambini); 18mila i feriti. Secondo una stima delle Nazioni Unite sono circa un milione e 400mila gli sfollati interni, metà della popolazione di Gaza. Gli aiuti umanitari danno ossigeno ai civili, con altri due convogli, ma non sono sufficienti per colmare la grave mancanza di cibo e acqua. Incessante il lavoro della diplomazia, con il segretario generale Onu Guterres che insiste: “Serve un cessate il fuoco immediato, a Gaza chiare violazioni del diritto umanitario”. A stretto giro la replica del ministro degli Esteri israeliano Cohen: “Non c'è spazio per un approccio equilibrato. L'Europa sarà la prossima ad essere colpita da Hamas. Avrà i terroristi alla porta”.