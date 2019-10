Offensiva turca: accordo fra Damasco e curdi per fronteggiare truppe e milizie di Ankara

Nel nord-est della Siria prosegue l'offensiva di Ankara, ma potrebbe rivelarsi decisivo l'accordo raggiunto nelle ultime ore – e favorito da Mosca - fra Damasco e le cosiddette Forze Democratiche Siriane: in fortissima difficoltà, dopo il disimpegno del contingente statunitense. Intanto numerosi carri armati e mezzi blindati dell'esercito turco - e delle milizie loro alleate – si stanno avvicinando a Kobane, per sferrare un attacco. Secondo Erdogan, dall'inizio dell'avanzata, sarebbero stati uccisi 500 militanti curdi: definiti “terroristi” dalle autorità di Ankara. Tutto ciò dopo la notizia, ieri, di un sanguinoso attacco contro un pulmino di giornalisti, non lontano dalla zona di operazioni. Sdegno e sgomento, inoltre, per la barbara uccisione di Hevrin Khalaf: segretaria del Partito Futuro siriano, e attivista per i diritti delle donne. Nel frattempo le prime truppe dell'Esercito siriano sono entrate a Tal Tamr, a una ventina di chilometri dal confine. L'obiettivo – ha precisato l'agenzia ufficiale di Damasco – è “contrastare l'aggressione della Turchia”.

"L'Ue condanna l'azione militare della Turchia che mina seriamente la stabilità e la sicurezza di tutta la regione". Si legge nel testo di conclusioni del Consiglio esteri dell'Ue sull'offensiva militare di Ankara nel nord est della Siria, in cui si sancisce anche "l'impegno degli Stati a posizioni nazionali forti rispetto alla politica di export delle armi". Inoltre nel documento si richiede un "incontro ministeriale della Coalizione internazionale contro Daesh".