A Dublino trilaterale su accordo Ue. Monaco chiarisce: negoziato non interrotto ma sospeso

Nel servizio l'intervista a Gerardo Giovagnoli

È stata la prima occasione ufficiale di confronto sullo stato di avanzamento dell'accordo di associazione dopo la decisione di Monaco non di interrompere – tiene a precisare – ma di sospendere il negoziato con l'Unione Europea. Il trilaterale richiesto da Andorra, a cui hanno partecipato per San Marino i consiglieri Gerardo Giovagnoli e Michele Muratori, si è svolto a margine dei lavori della Conferenza Europea dei Presidenti di parlamento in corso a Dublino.

Quello che doveva essere un breve incontro è invece durato un'ora, e dal quale è emersa la volontà di Monaco di percorrere la strada della Svizzera, ovvero di chiedere che il negoziato non riguardi tutto l'acquis comunitario del mercato unico ma solo accordi limitati settoriali. Strada che non pare gradita all'Unione Europea.

Il Governo di Andorra, dal canto suo, si è sbilanciato sul referendum e tiene alta l'attenzione sulle proprie linee rosse, preoccupato che non siano rispettate. “È stata un'occasione particolarmente utile per rappresentare le differenze di aspettativa e di condizione rispetto ai tre paesi, che non sono irrilevanti”, commenta Gerardo Giovagnoli. "Monaco - spiega - ha delle specificità addirittura espresse nella Costituzione. San Marino ha da anni scelto la strada, condivisa con quasi tutte le forze politiche, di intraprendere un percorso di maggiore integrazione mentre Andorra si trova in una situazione abbastanza delicata, visto che il proprio governo ha già definito di celebrare un referendum alla fine del negoziato su cui hanno necessità, come d'altronde noi, di portare a casa delle chiare deroghe rispetto a tutte le condizioni del mercato unico. La volontà del parlamento e del Governo è però chiara nell'andare avanti e nel concludere anche velocemente questa fase”.

