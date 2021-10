A Ginevra il Segretario Canti interviene al Meeting dell'ONU e incontra il Sottosegretario Generale

Rendere San Marino più sicuro ed inclusivo attraverso politiche di rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, economica e tecnologica. Il Segretario al Territorio le ha illustrate a Ginevra ai ministri degli Stati membri dell'Onu, durante il meeting dedicato a sviluppo urbano, alloggio e gestione del territorio. Nel suo intervento, Stefano Canti ha quindi citato il Piano Regolatore Generale e il Piano di Gestione del Sito UNESCO. Ha poi descritto le politiche contributive sammarinesi e gli incentivi sugli interventi di riqualificazione edilizia, efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e mobilità sostenibile. Focus, poi, sulla produzione di energia green, tema centrale nel dibattito internazionale. Canti ha parlato del cosiddetto “scambio sul posto” a distanza, norma per la produzione di energie da fonti rinnovabili tramite l'acquisto di pannelli fotovoltaici posizionati lontani dal proprio stabile, e che – ha sottolineato - “rende unica la Repubblica di San Marino a livello mondiale”.







Oggi è stata invece una giornata di incontri bilaterali. Il primo, ad alto livello, alla presenza del rappresentante permanente di San Marino presso le Nazioni Unite, l'Ambasciatore Marcello Beccari, con il Sottosegretario Generale dell’ONU e Segretario Esecutivo UNECE, Olga Algayerova, nel corso del quale è stata formalizzata la proposta di ospitare a San Marino, ad ottobre del prossimo anno, il meeting su sviluppo urbano, alloggio e gestione del territorio. Proposta che verrà votata domani dai 56 Paesi Membri UNECE. “Poter ospitare la Commissione nel nostro Paese – dice Canti - rappresenterebbe un'opportunità storica per riflettere San Marino a livello internazionale e per promuovere politiche innovative in materia di pianificazione e gestione del territorio”. Il Segretario ha poi incontrato il Ministro per il Territorio del Governo di Andorra, Victor Filloy Franco, per condividere politiche comuni relative ai piccoli stati, con particolare riferimento alle politiche sociali dell'abitare, di gestione del territorio ed efficientemento energetico. L' incontro si è concluso con la volontà reciproca di sottoscrivere un appendice all'accordo di amicizia, sottoscritto recentemente dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e dal Capo del Governo del Principato di Andorra Xavier Espot Zamora, ed avviare una collaborazione tecnica tra i rispettivi funzionari delle amministrazioni. Il calendario di incontri è proseguito con la visita alla “Sala 20” del Palais des Nations, in cui San Marino siede come membro delle Nazioni Unite.