Alice Mina su aborto: "serve senso di responsabilità e il coraggio di spingersi oltre"

Alice Mina

“Tutto quello che avverrà nel dibattito politico di quest'anno, che riguarderà anche l'aborto, sarà una grande sfida per una partito tradizionale come la Democrazia Cristiana Sammarinese, che sono sicura saprà affrontare con l'animo costruttivo che che lo contraddistingue”. A Khorakhanè, la riflessione di Alice Mina apre alla vastità di un argomento delicato e divisivo, senza soffermarsi sulle differenti sensibilità che la questione etica della depenalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza ha suscitato in Consiglio in passato. Dopo due progetti di legge rimasti nel cassetto l'argomento è tornato d'attualità con Unione Donne Sammarinesi, che – delusa dall'inerzia di Palazzo- ha recentemente depositato il quesito referendario.









In attesa che il Collegio Garante si esprima, la giovane consigliera PDCS auspica un approccio intelligente all'argomento “la capacità di ascolto è fondamentale per ogni persona che decide dimettersi in gioco in politica, - ha detto- occorre prendere consapevolezza delle richieste che arrivano dalla società civile. Il nostro partito si fonda su valori per noi imprescindibili, ma deve essere in grado di comprendere il perché arrivino determinate richieste e saperle interpretare nella giusta maniera”.

Un approccio politico ad un argomento molto sentito: Unione Donne Sammarinesi ha contato 9mila condivisioni del post che annunciava la volontà di indire il referendum. Un richiamo al senso di responsabilità, alla necessità e alla capacità di ascoltare e al coraggio di spingersi oltre “per noi rimarrà il valore della tutela della vita dal concepimento alla morte, ma bisogna essere in grado anche di accettare che si sono considerazioni e posizioni differenti, che possono essere un valore aggiunto”