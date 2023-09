Alleanza Riformista punta sul rapporto con i cittadini: "L'ascolto è fondamentale"

Sulla scorta delle parole della Reggenza, pronunciate nel saluto di ieri all'Aula a fine semestre, Alleanza Riformista condivide l'importanza del rapporto con i cittadini, alimentato dall'ascolto, “per recuperare una fiducia che rischia di essere pregiudicata. Le Istituzioni e la politica – sostiene AR - devono essere autorevoli e non autoritarie, capaci di farsi rispettare perché serie ed affidabili”.

Alleanza Riformista rimarca dunque i principi alla base del proprio progetto politico che presto celebrerà il proprio congresso fondativo: “capacità di ascolto, di confronto e di rispetto fra tutte le parti, come “ingredienti indispensabili non solo per la soluzione dei problemi ma anche per riavvicinare la cittadinanza alle istituzioni e alla politica più in generale”.