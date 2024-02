Alleanza Riformista su Anis, "appoggiamo l'appello a dare valore all'economia reale"

La relazione presentata dalla Presidente Anis Neni Rossini, in occasione dell'assemblea annuale degli Industriali, al centro di un comunicato di Alleanza Riformista “Appoggiamo con forza – si legge- l'appello a dare valore all' economia reale, ritenuta il fulcro per uno sviluppo sostenibile del nostro paese”. Alleanza Riformista valuta positivamente l'impegno di ANIS nel favorire il dialogo e la collaborazione con personalità di spicco come il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sottolineando l'importanza di affrontare collettivamente tematiche cruciali quali l'energia, le evoluzioni nel mondo del lavoro e il ruolo delle imprese nel contesto futuro. Infine l'impegno a sostenere l'accelerazione dei processi di riforma, fondamentali “per garantire la competitività e la sostenibilità delle nostre imprese”.