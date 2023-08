Alleanza Riformista sul problema Npl: "Impegno concreto per la salvaguardia delle prime case"

Alleanza Riformista guarda al problema Npl, con l'auspicio che le misure cui San Marino si accinge per affrontare la sfida dei crediti deteriorati non abbiano un impatto negativo sulle famiglie e sul tessuto sociale del Paese. "L'obiettivo – sottolinea AR - è assicurare che il confluire degli Npl all'interno di un veicolo di recupero non comprometta le prime case per chi ha debiti ed è esposto”. Altrettanto necessario infine per Alleanza Riformista è predisporre interventi sia di carattere normativo che di supporto finanziario per calmierare la crescita dei tassi di interesse sui mutui, così come azioni concrete per risolvere il problema della offerta immobiliare soprattutto nel settore affitti.