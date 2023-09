Assestamento di Bilancio all'ultimo miglio

Prosegue, in Consiglio, la 'maratona' per l'Assestamento di Bilancio. Seduta notturna sospesa all'esame dell'emendamento 26ter, presentato dal Governo, sul Bilancio dell'Aass con l'autorizzazione ad utilizzare riserve o propri finanziamenti fino a 39.114.560,60 euro da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell’Aass. Emanuele Santi di Rete ha chiesto delucidazioni al Governo. L'esame dell'emendamento e il dibattito proseguono stamane: l'aula è convocata per le 9. Per l'approvazione del tormentato Assestamento di Bilancio 2023 restano oramai solo pochi articoli ed emendamenti e la partita dovrebbe chiudersi in mattinata, salvo sorprese, a quasi due mesi dal primo approdo in aula in seconda lettura.