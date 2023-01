Associazione all'Ue, ambasciatore Valkenburg: "Accordo offre molte possibilità, mercato unico è il più grande del mondo"

l'intervista ad Alexandra Valkenburg

Prosegue spedito il percorso verso l'associazione di San Marino all'Unione europea. Le istituzioni di Bruxelles hanno ribadito in più occasioni il loro appoggio al Titano e a Monaco e Andorra. Come nei giorni scorsi, durante l'intervento del vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, alla Commissione esteri del Parlamento UE. La settimana prima Sefcovic era stato in visita in Repubblica.

Presente, in quell'occasione, anche l'ambasciatore dell'Ue a San Marino, Alexandra Valkenburg. "L'Accordo - afferma Valkenburg - offre molte possibilità a entrambe le parti di rinforzare le relazioni e aprirsi al mercato unico dell'Unione europea: il più grande del mondo per San Marino". Obiettivo: chiudere entro il 2023. Accordo politico che sarà accompagnato da eventi culturali e di approfondimento: annunciato un film festival in Repubblica organizzato insieme agli Stati membri, nel trentennale delle relazioni diplomatiche con l'Ue.

Nel servizio l'intervista ad Alexandra Valkenburg (Ambasciatore Ue presso San Marino)