Associazione all'Ue: Monaco sospende i negoziati

Il Principato di Monaco e la Commissione Europea hanno deciso di sospendere le trattative per l'Accordo di Associazione all'Ue. "Al termine di uno scambio franco e cordiale le due parti hanno convenuto che non sussistono le condizioni per concludere un accordo e hanno deciso di sospendere le trattative". Lo riferisce una nota del portavoce del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Maroš Šefčovič. Nello stesso comunicato ufficiale si afferma che la Commissione continuerà a lavorare nelle prossime settimane con l'obiettivo di concludere i negoziati per un accordo di associazione con il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino entro la fine del 2023, sulla base del mandato affidatale dal Consiglio.