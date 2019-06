Banche, al via il Consiglio straordinario su Commissioni d'inchiesta e pdl Salvabanche

Si apre questa mattia e proseguirà ad oltranza la seduta straordinaria del Consiglio Grande e Generale che vede al centro le banche. Il comma è unico, ma sarà suddiviso in due parti: prima si parlerà delle Commissioni d'inchiesta poi del progetto di legge salvabanche. In apertura di comma verrà votata la procedura d'urgenza per tutti e tre i progetti. Servono 39 voti e come da accordi fra i capigruppo verrà proposta votazione palese. Per quel che riguarda le commissioni d'inchiesta si sta lavorando ad un progetto che unifichi quella di maggioranza e quella di opposizione, partendo prima dall'indagine sul Cis, poi, dopo la relazione finale, saranno messe sotto esame anche le altre crisi bancarie. Riguardo la costituzione della Commissione l'impegno preso in Ufficio di presidenza prevede che il presidente sia di Adesso.sm e che la scelta del magistrato da affiancargli avvenga con la maggioranza dei due terzi. Per i membri, sarà declinata l'incompatibilità in termini generali, guardando ai conflitti di interesse.