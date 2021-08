Beccari: "Esenzione da Green Pass, è un primo risultato importante. Bisognava evitare una battuta d'arresto per i cittadini"

"E' un primo risultato molto importante, l'utilizzo del green pass in abbinato a vaccini non autorizzati Ema è un tema complicato. Sul piano politico abbiamo rilevato una grande disponibilità da parte del governo italiano che ha lavorato tanto nelle ultime settimane per trovare una soluzione: noi abbiamo rappresentato la necessità per San Marino di trovare una soluzione ad hoc, anche progressiva, che permetta di salvaguardare quelle interconnessioni che sono importanti e vitali per noi, ma, come è stato riconosciuto anche dall'Italia, anche per le Regioni circostanti. Chiaramente questo ci dà il tempo di osservare anche l'evoluzione che ci sarà in questi mesi non solo sul tema green pass, ma anche sul tema vaccini: tutti gli stati dovranno confrontarsi sul tema delle terze dosi e ci sarà il problema di vedere come il green pass sarà utilizzato nell'autunno. Questo ci darà il tempo di lavorare con il governo italiano per trovare le possibili soluzioni. L'importante adesso era non creare una forte battuta d'arresto per i nostri cittadini: è stata fatta un'azione corale da parte di tutto il governo sammarinese e c'è stato l'impegno di tutti per raggiungere questo risultato".

Per il Congresso di Stato è un risultato ottenuto tramite un grande lavoro di mediazione, nel video il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari