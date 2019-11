Bilancio e nomina giudici d'appello al centro dell'Ufficio di Presidenza

È riunito da mezzogiorno l'Ufficio di Presidenza chiamato dalla Reggenza per un confronto non solo per fissare le date del Consiglio del bilancio, ma anche per decidere se inserire all'ordine del giorno il comma della presa d'atto dei due giudici d'appello. Tema spinoso che ha visto le massime istituzioni impegnate in incontri serrati sia con politica che con il Dirigente del Tribunale Guzzetta che, come noto, ha chiesto a più riprese di procedere celermente. Sulla vicenda si sono espressi anche i due giudici selezionati Morrone e Treggiari mentre Barchiesi - terzo in graduatoria – ha contestato il metodo di valutazione dei candidati. L'attenzione è anche sul bilancio con l'impegno della politica per la procedura d'urgenza. Si ragiona sulle date del Consiglio che potrebbe aprirsi già domani senza il comma comunicazioni.