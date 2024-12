Bilancio e sfide future per Alleanza Riformista: per il nuovo anno priorità a riforme, Ue, giustizia sociale

Bilancio dell'anno passato e riflessioni sulle sfide future per Alleanza Riformista. Il partito di maggioranza, tramite una nota, rivendica il risultato elettorale che ha portato il gruppo ad avere quattro seggi in Consiglio (la parlamentare Giovanna Cecchetti si è poi distaccata ed ora è nel Gruppo Misto come consigliere indipendente di maggioranza, nda). Ar ricorda i "traguardi raggiunti" con Gian Nicola Berti come segretario agli Interni nel precedente Governo, ad esempio rinnovo del contratto della pubblica amministrazione e predisposizione della norma sull'Icee.

E rinnova la fiducia in Rossano Fabbri alla guida della Segreteria Industria e Commercio. Fabbri che, scrive Ar, ha affrontato "con determinazione i numerosi dossier aperti". Tra le priorità del partito per il futuro: riforme, associazione con l'Ue, attrazione degli investimenti, sicurezza, giustizia sociale e supporto alle fasce più deboli della popolazione.