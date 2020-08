Bugli (Pdcs): "Un passo importante per una maggiore autonomia"

“Un passo in avanti importante, che conferisce finalmente maggiore dignità, autonomia e incisività alle amministrazioni locali del territorio e alle persone che scelgono di rappresentarle”. Così il consigliere del PDCS, Lorenzo Bugli sul progetto di legge di riforma delle Giunte di Castello. “Un Pdl – ricorda – che prende le mosse dagli spunti di riflessione pervenuti dalla Commissione del Consiglio d'Europa dedicata proprio alle autonomie locali, la quale ha più volte ribadito la necessità di valorizzare i nostri Castelli.

Per Bugli inoltre è “giusto che chi sceglie di adoperarsi per il bene della comunità possa percepire contributi economici nell'esercizio delle proprie funzioni, così come è positiva la riduzione del numero effettivo dei membri delle Giunte. Ciò servirà – sostiene - ad accrescere l'efficacia e la rapidità di intervento.

Sull'estensione del diritto di voto anche ai cittadini stranieri residenti da tempo in Repubblica, infine, il consigliere Dc ritiene “sarà necessario trovare il modo di armonizzare la richiesta con le leggi sulla residenza in vigore così da trovare il giusto compromesso”.