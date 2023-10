Caro vita, Alleanza Riformista: “Sostenere i consumi”

Alleanza Riformista plaude al Tavolo Tecnico promosso dalla Segreteria Finanze con Associazioni consumatori e di categoria e che porterà a un accordo quadro per trovare in tempi brevi risposte concrete, in particolare, nel settore dei generi alimentari. “L'economia sta crescendo – rileva AR – e da questa possiamo estrarre risorse per l'adozione di quei provvedimenti a supporto delle famiglie e delle fasce più deboli. In quest'ottica richiama l'importanza dell'introduzione dell'ICEE, quale strumento funzionale al contrasto della povertà ed una migliore redistribuzione delle risorse pubbliche".