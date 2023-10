Inflazione, istituito un tavolo permanente: prezzi ribassati su generi alimentari e più scontistica Smac

le interviste a Marco Gatti, Mirco Battazza, Olga Mattioli e Ivan Toni

Il potere d'acquisto si erode e l'inflazione mette sempre più in difficoltà le famiglie. La Segreteria alle Finanze dunque convoca un tavolo, che vuole diventi permanente, con le associazioni dei consumatori e con quelle di categoria. "Si è concordato di siglare un accordo quadro tra le associazioni di categoria, quelle dei consumatori e il governo - spiega Marco Gatti, segretario alle Finanze - per trovare insieme delle politiche per contrastare l'inflazione. Gli esercenti hanno convenuto sul creare panieri con sconti sui generi alimentari. Oltre a ciò stiamo ragionando sulla possibilità di ampliare la scontistica Smac".

Associazioni dei consumatori soddisfatte di questo primo incontro e pronte ad approfondire il tema con proposte sempre più specifiche. "Sono soddisfatto dell'incontro - conferma Mirco Battazza di Asdico -. Gli esercenti hanno dato disponibilità a individuare i prodotti scontati con una bandierina biancazzurra e molto probabilmente all'ingresso degli esercizi si potrà vedere un elenco dei prodotti che rientrano nel contenimento dei costi".

"All'inizio abbiamo parlato di interventi a lungo termine - aggiunge Olga Mattioli di Ucs -, ma noi abbiamo chiesto interventi rapidi, perché la gente è in difficoltà e comincia a svendere perfino i gioielli di famiglia". "Ho visto positività al tavolo e credo che qualcosa si possa fare - conclude Ivan Toni dello Sportello Consumatori -. Ora aspettiamo le proposte ufficiali della Segreteria Finanze e vediamo che cosa ne verrà fuori".

Nel video le interviste a Marco Gatti (segretario alle Finanze), Mirco Battazza (Asdico), Olga Mattioli (Ucs) e Ivan Toni (Sportello Consumatori)