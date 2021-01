Caso Navalny in Consiglio d'Europa: contestata la delegazione russa. San Marino segue i lavori da remoto

Si è aperta la prima sessione del 2021 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. A seguire per San Marino i lavori da remoto, il capo delegazione Marco Nicolini, insieme a Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli. Sessione plenaria che ha visto intervenire il Segretario Generale in carica, Marija Pejčinović Burić, la quale non ha mancato di puntare il dito specialmente sugli Stati che non rispettano le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Turchia in primis, ma anche Russia criticata soprattutto per l'arresto di Navalny e dei suoi sostenitori.

Tensioni con Mosca sfociate quindi in una formale contestazione delle credenziali della stessa delegazione russa, con capofila l'Ucraina. Giovedì l'Assemblea sarà chiamata a votare sulla questione, mentre il dibattito sul caso Navalny è in programma mercoledì. Tra le richieste di dibattito d'urgenza, è stato invece bocciato quello sul peggioramento della situazione in Bielorussia. Domani si entra ancor più nel vivo con l'elezione dei nuovi Segretario e Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa e di due giudici presso la CEDU.