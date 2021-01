Caso Titoli, la Maggioranza replica a Libera: "Mai contrari al dibattito in Consiglio, ma solo con atti e documenti ufficiali a disposizione"

Con una nota Libera, questa mattina, ha sostenuto che la propria richiesta di discussione in Consiglio delle risultanze del caso Titoli emerse di recente, per sviscerare ulteriormente l'argomento, "ha trovato la contrarietà dei gruppi di maggioranza. La nostra volontà - aggiunge Libera - è quella di vederci chiaro e, con la più totale fiducia verso la Magistratura, consentire alla stessa di poter effettuare un ulteriore approfondimento delle indagini svolte, anche alla luce delle archiviazioni eccellenti".





A stretto giro la replica: "Come spesso accade - scrivono Dc, Rete, DML e Npr - la verità che viene raccontata dalle opposizioni è falsa e tendenziosa. In realtà - precisano - la stessa Maggioranza ha sostenuto che la tematica dovrà essere dibattuta in Consiglio, ma solo quando si avranno a disposizione atti e documenti ufficiali, non potendo basarsi solamente sulle poche informazioni trapelate. Sull’accusa di opporci alla riapertura delle indagini (neppure giunte all’esito) - continua la Maggioranza - fatichiamo ad esprimerci: è assurdo, infatti, solamente pensare che sia un Parlamento a richiedere un simile atto ad un Magistrato".