Cda di Cassa e legge salvabanche: l'opposizione contro il governo

Nel video l'intervista a Roberto Ciavatta

L'opposizione punta il dito contro una “maggioranza irresponsabile e incapace di gestire le crisi finanziarie”. Solo alle 9.30 di questa mattina, dice la minoranza, ci è stato chiesto di presentare il nostro candidato al consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio. Una scelta da condividere con tutti i gruppi di opposizione in appena 2 ore. Fra l'altro, sottolineano, su un organismo che conta 5 membri all'opposizione ne spettano 2. Mentre noi facevamo notte sulle crisi bancarie con il Segretario alle finanze all'estero, nessuno in 15 giorni si è premurato di contattarci per tempo. Adesso, dice l'opposizione, la legge salvabanche deve arrivare in Aula insieme alla commissione d'inchiesta su banca Cis, il cui progetto di legge è stato depositato questa mattina. Devo partire nello stesso momento, è l'analisi, perchè uno rafforza l'altro.