Chiesanuova, Rosti: "Chiediamo di estendere orario dell'ambulatorio, cura del verde e sicurezza stradale"

Marino Rosti

Salute, servizi ai cittadini e cura del territorio: il Capitano di Castello di Chiesanuova, Marino Rosti, fa il punto sui problemi più sentiti dagli abitanti e mette in fila gli obiettivi per il 2024. Una delle questioni più importanti, spiega, è la gestione e la pulizia delle aree verdi. C'è poi il capitolo della sicurezza stradale: dalla realizzazione del marciapiede che dal centro va verso il confine alla pista ciclo-pedonale. E per il futuro il desiderio è di vedere realizzato un centro sportivo.

"Altro problema - prosegue Rosti - è la gestione dell'ambulatorio". Ora è prevista solo una mezza giornata, spiega, ma i cittadini chiedono di raddoppiare il tempo di apertura. Con il nuovo anno non mancheranno gli eventi, con il ritorno di una delle manifestazioni più amate: la Sagra del cicciolo che negli ultimi anni non è più stata organizzata causa pandemia e per motivi sanitari legati agli animali. Sul fronte sport: il passaggio del Tour de France a Chiesanuova.

Nel video l'intervista a Marino Rosti (Capitano di Castello di Chiesanuova)