Ciavatta cambia Segreteria? Secca smentita: "O rimango qui, ma non ad ogni condizione, o mi dimetterò”

Si prosegue con la verifica di Governo: appuntamento alle 15, con la consapevolezza che non sarà un incontro risolutivo. Se c'è chi auspica, dopo le frizioni dei scorsi giorni, che si possa entrare nel merito delle questioni, rimane il nodo sanità su cui si rincorrono voci, come quella che darebbero Ciavatta pronto a cambiare. Interpellato su questa ipotesi, “Assolutamente no – risponde - non andrò in nessun'altra Segreteria. O rimango qui ma non ad ogni condizione, o mi dimetterò”.







Non commenta, invece, la notizia che avrebbe già messo nero su bianco le sue richieste, non trattabili: la scelta del nuovo Direttore Generale che, come prevede la legge, dovrà, a sua volta, indicare gli altri due membri del Comitato Esecutivo ISS, senza interferenze politiche. Riguardo, invece, a possibili attriti sulla prossima Reggenza, “per Rete non dovrebbe essere motivo di conflitto”, risponde Alberto Spagni Reffi, che indiscrezioni danno come prossimo capogruppo del movimento. A ricoprire il ruolo nel prossimo semestre saranno Npr e Dc. A Rete spetterà il mandato del primo aprile.

Tornando alla verifica, in merito alle tematiche del territorio su cui non sono mancate tensioni fra gli alleati, netta la posizione del Segretario Stefano Canti che in una nota, nell'auspicare la migliore mediazione, ha parlato di scelte condivise sulla gestione rifiuti, rimarcando però anche l'importanza di sostenere le imprese che intendono crescere sul territorio, “fissando condizioni che possano contemperare l'interesse pubblico con la vendita dei terreni produttivi”. Difficile che tutti i nodi possano venire al pettine prima del prossimo Consiglio, chiamato – tra le altre cose - a votare la cartolarizzazione degli NPL in vista della prossima missione del Fondo Monetario.