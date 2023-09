Cittadinanza: il Comites presenterà una Istanza d'Arengo

Cittadinanza, da Comites e Noi Ci Siamo una istanza d'arengo. “Eliminare dalla normativa vigente la rinuncia alla cittadinanza di origine come condizione per essere naturalizzati”. E' la richiesta che il Comites porta avanti da tempo, con una campagna fatta di momenti divulgativi e di sensibilizzazione, nonché di incontri a livello politico-istituzionale sempre più fitti. Mentre è in stallo l'avvio dell'iter parlamentare per l'auspicata riforma, Comites torna ad appellarsi alla politica e insieme a “Noi Ci Siamo” supporta l'obiettivo con lo strumento dell'Istanza d'Arengo. “Per noi la questione della cittadinanza non è archiviata nonostante ci stiamo trovando al termine della legislatura, al netto del fatto che anche il governo aveva promesso che si sarebbe addivenuti una riforma della legge quanto prima. Noi a ottobre presenteremo un'Istanza d'Arengo con il sostegno dell'associazione Noi ci siamo che ci aiuterà la raccolta delle firme. Speriamo che la politica faccia prevalere un po' di buon senso”.