Civico10 al Segretario Pdcs Venturini: "Non abbiate la memoria corta"

Sull'intervento del Segretario Pdcs Venturini alla Festa dell'Amicizia c'è la reazione di Civico10 che precisa come questo Governo abbia in realtà avviato azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle banche coinvolte nei dissesti, mentre non è stato fatto dai Governi in cui c'era la Dc. Civico10 precisa anche che è stato l'attuale Governo a mettere un freno alla fuga dei medici che è cominciata, invece, nella legislatura precedente, sempre con la Dc al Governo. Falso inoltre – prosegue il movimento – anche affermare che San Marino è in recessione: basta guardare il sito dell'ufficio statistica. Per Civico10 questo Governo poteva fare di più ma ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità e non si può far passare per salvatori della Patria i principali responsabili dei danni che i nostri figli saranno chiamati a pagare.