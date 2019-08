Commissione d'inchiesta su Cis e banche: la Reggenza convoca i capigruppo dopo la lettera di Grandoni che lamenta incompatibilità

Nel pomeriggio è previsto l'insediamento della commissione d'inchiesta su Banca Cis e le crisi bancarie. Avrà il compito di individuare le eventuali responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto l'istituto di credito finito in amministrazione straordinaria e, poi, trasformato in Banca Nazionale Sammarinese. La commissione dovrebbe iniziare alle 14,30, ma secondo notizie appena giunte in redazione, i Capitani Reggenti avrebbero convocato tutti i capigruppo in seguito ad una comunicazione dell'ingegner Marino Grandoni in cui lamenterebbe incompatibilità di alcuni membri della commissione.