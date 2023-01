Commissione Esteri: approvato il Pdl sull'Informazione

Terminato in Commissione Esteri l'esame in sede referente del progetto di legge “Diritto dell’Informazione e dei Media” presentato dal Segretario di Stato con delega all’Informazione, Teodoro Lonfernini, Al termine dei lavori odierni della Commissione, viene approvato con 10 voti a favore e 4 astenuti. Sono indicati relatore di maggioranza il commissario Lorenzo Bugli, Pdcs, e relatore di minoranza il commissario Giuseppe Maria Morganti di Libera. Libera ha presentato un emendamento totalmente abrogativo di tutti gli articoli del Capo II, dal 39 a 62. Comprensivi anche degli articoli che riguardano la San Marino Rtv, ma Il Segretario ha spiegato dell'incontro avuto, giovedì scorso, con una delegazione di dipendenti-giornalisti di San Marino Rtv, nella quale sono stati chiariti molti dubbi: “Ho potuto convenire che alcune delle loro preoccupazioni saranno oggetto di piccoli emendamenti, ma anche che hanno difettato le loro comunicazioni sulla conoscenza del testo, da parte di chi aveva partecipato in incontri precedenti”. Ai rappresentanti di San Marino Rtv sono quindi stati fatti vedere sia il testo sia “tutti gli emendamenti, in particolare sull’articolo 53- conclude- per cui non ravvedo alcuna necessità della richiesta di abrogazione articoli del Capo II della legge, i cui articoli anzi sono assolutamente complementari”.