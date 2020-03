Congresso al lavoro per nuovo Decreto Legge in linea con le disposizioni italiane

Intanto la politica sammarinese si è attivata per emettere un nuovo decreto in linea con quello italiano. “Non possiamo non essere conformi, dato che siamo enclave nel territorio italiano con zone intorno a noi ad altissima attenzione” spiega il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini. “ Ci muoviamo con libertà transfrontaliera che va mantenuta – aggiunge – ma nel rispetto dell'ultimo Decreto Legge italiano”.

Questa mattina si è tenuta una riunione urgente del Congresso di Stato mentre, nel pomeriggio, sono previsti al Begni prima il confronto con parti sociali e categorie, poi con i capigruppo e alle 17 una nuova riunione del Congresso per chiudere il cerchio sul decreto da emettere.

Lonfernini rassicura i lavoratori frontalieri: “dalle notizie che abbiamo – dice – le attività produttive possono operare senza limitazioni, ma con la massima attenzione da parte di tutti. Dai contatti con le Prefetture - aggiunge – emerge inoltre che non ci saranno controlli da parte italiana ai valichi di confine. Né – precisa – da parte nostra”.

Circolazione garantita, dunque, anche se le rassicurazioni devono diventare certezze. “Stiamo lavorando proprio a questo – chiarisce Lonfernini – per evitare incompatibilità o errate interpretazioni”. Riguardo al coinvolgimento delle categorie, “lavoreremo anche con loro per un intervento che è di sistema”.