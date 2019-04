Congresso: “Stiamo lavorando!”

Intervista a Eva Guidi

In testa agli obiettivi è ancora l'accordo di Associazione con l'UE - in via di accelerazione – annuncia il segretario agli Esteri Renzi – che possa essere essere “soddisfacente per noi, bilanciando obblighi e diritti”. Guardando in particolare al sistema bancario, lancia due parole chiave che corrono in parallelo: “trasparenza e collaborazione”, nella necessità di un sistema di vigilanza sempre più integrato con quello europeo, dunque, nell'esigenza di un rapporto sempre più stretto con la Banca Centrale Europea.

“Il binario della trasparenza e della collaborazione è quello giusto nel lungo percorso di riconversione della nostra economia”. Lo ribadisce il segretario alle Finanze Eva Guidi che ricorda le riforme attese a breve – Iva e pensioni –; la spending review per un bilancio che deve rimanere sostenibile; il progetto di risanamento del settore bancario legato alla gestione degli NPL, nonché le misure adottate per completare l'adeguamento agli standard internazionali. E ricorda l'importanza della ratifica – ieri in Consiglio – del decreto delegato in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, (previsto dagli impegni presi in ambito OCSE) e che pone San Marino al di fuori di ogni lista, grigia o nera, rispetto agli organismi europei.

Sul fronte interno, il segretario Andrea Zafferani ricorda gli interventi per la crescita: un pacchetto di misure per favorire lo sviluppo delle imprese già presenti in territorio sarà previsto nel prossimo assestamento. In questa direzione, annuncia un provvedimento urgente, con il taglio del cuneo fiscale per le imprese che assumano a tempo indeterminato i residenti. Ancora, in aula in questa seduta, il decreto sugli investimenti strategici. E ricorda le recenti delibere adottate nell'ottica della semplificazione burocratica.

Visione di sistema, perché la crescita sia su più dimensioni: è il segretario allo Sport Marco Podeschi ad annunciare "la stagione degli grandi eventi sportivi che avranno ricadute virtuose sul fronte turistico e - non meno importante in questo momento - anche sull'immagine del Paese”.





Nel video, l'intervista al Segretario alle Finanze, Eva Guidi