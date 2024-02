Consiglio Grande e Generale: settimana fitta di lavori per la sessione di febbraio

Anticipazione del Consiglio Grande e Generale

In Aula per tutta la settimana, a partire da lunedì 12 febbraio, con un ordine del giorno fitto - ben 45 commi – ricomprendendo anche quelli rimasti inevasi nelle sessioni precedenti e slittati così a febbraio. Dominano i decreti – sono 23 – e spiccano quelli su attività economiche e impianti di cogenerazione. Consistente anche la lista delle Istanze d'Arengo al vaglio: sono 15 e figura anche quella che ha già fatto discutere e che chiede un controllo tossicologico annuale per i Consiglieri e un dispositivo per etiltest all'ingresso del Consiglio.



Attesi ormai da mesi sono il dibattito per l’istituzione di una Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali e quello sul sistema scolastico. In agenda da tempo anche diversi progetti di legge in prima lettura: tra gli altri, quelli relativi allo Statuto di Banca Centrale; sulle modifiche al Piano regolatore; sulle attività economiche; in materia di reati contro lo Stato; quelli sulla vita indipendente e inclusione sociale e sulla inclusione lavorativa dei disabili; ancora, per il diritto all'acqua e all'energia.



Verso la seconda lettura, invece, il Testo unico in materia di Associazionismo e Volontariato, il Progetto di legge sulla durata ragionevole del processo e la Legge sul Consumo, rispetto alla quale il Congresso di Stato ha però di recente emesso un decreto ah hoc.



Attese diverse nomine, tra Enti e Società, nonché le relazioni annuali dell'AIF sull'attività 2021 a contrasto di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e quella del Comitato Sammarinese di Bioetica, fino a novembre 2023.