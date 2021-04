Consiglio Grande e Generale: si riprende con l'esame delle proposte di modifica alla Legge sull'Editoria

Dopo l'acceso dibattito in comma comunicazioni sui fatti di Via Giacomini, il Consiglio riprende nel pomeriggio; con la prosecuzione dell'esame in II lettura delle proposte di modifica alla Legge sull'Editoria, per il quale era stata richiesta la procedura d'urgenza, fra le polemiche delle Opposizioni. Il PdL, presentato dalla Segreteria con delega all'Informazione, ha lo scopo di sopperire alle attuali lacune della normativa in materia – del 2014 -, in attesa di un nuovo testo complessivo da ultimare entro 2 anni. Fra le modifiche più contestate, dalle Forze di Minoranza, quella che attribuiva alla Segreteria di Stato la possibilità di classificare o meno, una pubblicazione periodica, come testata giornalistica. Ma un emendamento presentato dallo stesso Esecutivo prevede invece che tale facoltà spetti all'Autorità Garante per l'Informazione.