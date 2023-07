Consiglio: in seconda lettura la variazione di Bilancio

E' la variazione al bilancio di previsione dello Stato, in seconda lettura, il piatto forte della prossima sessione Consiliare che si riunirà da lunedì 17 a venerdì 21 luglio. Calendarizzato martedì, promette di accendere la discussione in Aula, soprattutto sul tema dell'introduzione delle residenze fiscali non domiciliate, su cui non sono mancate critiche da parte dell'opposizione. 9 i Decreti, fra cui l'ulteriore proroga della validità del permesso di soggiorno provvisorio per l'emergenza in Ucraina, il differimento dei termini per le norme sull’occupazione e la disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento.

Ben 11, invece, le istanze d'Arengo. All'ordine del giorno diversi commi rimasti inevasi dalla precedente sessione come la seconda lettura della legge sulle società benefit e le modifiche in prima lettura al Piano Regolatore Generale, altro tema che ha visto l'alzata di scudi della minoranza. All'avvio dell'iter consiliare anche la “Legge sulle attività economiche”.

Prima della presa d’atto della relazione consuntiva della Banca Centrale, ci sarà il dibattito sullo stato del negoziato sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Da segnalare anche il riferimento del Congresso di Stato circa le iniziative assunte a tutela degli interessi pubblici per recupero dei danni e dei patrimoni che gli autori di condotte contro l’economia dello Stato potrebbero aver nascosto. E' quanto prevede l'ordine del giorno, approvato ad Aprile, che prendeva le mosse dagli sviluppi giudiziari relativi alle crisi bancarie.

