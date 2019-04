Consiglio: Unanimità su Odg Europa

Dopo un approfondito confronto, l'Aula condivide l'ordine del giorno sull'Europa e lo approva all'unanimità. Non era affatto scontato, si partiva da posizioni distanti. Si impegna il Congresso e in particolare il Segretario Renzi a confrontare con i Gruppi consiliari il materiale di sintesi relativo ai punti fondamentali dell'accordo e all'individuazione delle principali linee rosse, comprese le valutazioni sulle possibili difficoltà che certe direttive possono comportare per il paese. Confronto che avverrà anche in Consiglio per giungere ad una deliberazione la più condivisa possibile circa gli indirizzi sui prossimi passaggi e “come condizione fortemente auspicabile – si legge – per un'eventuale parafatura dell'accordo”. Grande la soddisfazione di Dc, Ps, Psd, ed indipendenti su un tema definito da Alessandro Cardelli “vitale per il futuro del paese”. Importante per Luca Santolini che sia passato un messaggio di unità d'intenti. Rete avrebbe preferito si evitasse l'apprezzamento all'attività svolta dalla Segreteria agli Esteri ma a farle sottoscrivere l'ordine del giorno – spiega Elena Tonnini – il punto in cui si subordina qualsiasi impegno con l'Europa ad un percorso di confronto, dando a tutti la possibilità di entrare nel merito sia degli obblighi che delle opportunità derivanti dall'accordo di associazione.