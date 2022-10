Crisi energetica, Lonfernini rassicura: nessun problema di approvvigionamento

Sentiamo Teodoro Lonfernini e Fabio Righi

La crisi energetica, una delle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina, l'argomento forte della conferenza stampa del Congresso di Stato. Il Segretario con delega ai rapporti con l'AASS sottolinea che gli incrementi previsti, del 104% per il gas ad uso domestico e del 136% per l'energia elettrica, partiranno dal mese prossimo. Tariffe - ci tiene a sottolinearlo Teodoro Lonfernini - più basse rispetto all'Italia e all'Europa del 57% per quel che riguarda l'energia elettrica e del 25% per il gas”.

Non esiste alcun problema di approvvigionamento del gas per San Marino, assicura il Segretario, annunciando presto politiche di sostegno alle famiglie.

Sulla complessità della situazione internazionale si sofferma anche il Segretario Fabio Righi, “le emergenze hanno rallentato alcuni percorsi che sono comunque fondamentali” ha detto il titolare dell'Industria, rimettendo al centro idrogeno, nucleare ed energie rinnovabili.

Il Segretario parla delle norme che saranno all'attenzione dell'aula: per le attività produttive, in materia di consumo, Blockchain per aprire mercato nuovo. Su Amazon si lavora per recuperare il tempo perduto mentre ci sarà a breve un incontro con esponenti di Alibaba

Nel video l'intervista al Segretario con Delega AASS, Teodoro Lonfernini ed al Segretario all'Industria, Fabio Righi