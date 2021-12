Crisi rientrata, Libera: “Commedia dimissioni, la resa dei conti è già in atto”

Sulle dimissioni del Segretario Ciavatta, respinte dall'esecutivo e sulla crisi rientrata Libera parla di una "pantomima, mentre – scrive - fra un capriccio e l’altro, si è perso nuovamente tempo e i bisogni dei sammarinesi sono stati messi in secondo piano per meri giochi di poltrone, quelli che Rete ha sempre aborrito”. Sul piano politico guarda agli alleati DC come ai “veri sconfitti”, tenuti in scacco - sostiene - dai desiderata di Ciavatta. Per Libera “la resa dei conti è però in atto, in una guerra di potere che arriva nel momento peggiore”, chiedendo invece assunzione di responsabilità e ribadendo il proprio ruolo nell'analisi critica della realtà e nella proposta di soluzioni.