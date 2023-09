Da San Marino il messaggio di pace di Duarte Pacheco: "La guerra non è mai la soluzione"

Nel servizio le interviste a Duarte Pacheco (presidente Unione interparlamentare) e Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)

“La guerra non è mai la soluzione ai problemi”. E' un appello al dialogo tra Paesi quello di Duarte Pacheco, presidente dell'Unione Interparlamentare e oratore ufficiale della Cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti. Il riferimento è alla guerra in Ucraina, in un periodo storico in cui i conflitti nel mondo aumentano. In giornata l'incontro, a Palazzo Begni, tra Pacheco e il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, per un colloquio su diverse questioni internazionali.

"L'Ipu - afferma Pacheco - ha fortemente condannato l'aggressione in Ucraina e condanna tutte le aggressioni. La nostra organizzazione ha creato una task force composta da presidenti dei Parlamenti del mondo intero che sono andati più volte in visita a Kiev e Mosca per creare un ponte tra i due Stati. A ottobre si svolgerà un nuovo incontro nelle due capitali. Potremo ottenere dei risultati solo se crediamo veramente in quello che facciamo".

Non solo guerra: con Beccari l'oratore ufficiale ha trattato tematiche come il cambiamento climatico, da affrontare con “un'azione corale”, e il percorso del Titano verso l'Unione europea che il Presidente dell'IPU appoggia. Fitta l'agenda di impegni istituzionali a poche ore dal 1 ottobre. "E' un onore per me essere qui - dice Pacheco - così come per tutta l'Unione interparlamentare. San Marino è uno dei nostri più attivi Paesi sul fronte della difesa della democrazia, dei diritti umani, dello stato di diritto".

"Credo che l'Unione Interparlamentare, - afferma il Segretario Beccari - un ambiente che coinvolge tutti e porta voci diverse da quelle istituzionali e governative, sia l'esempio di come dovrebbe essere un forum del dialogo".

