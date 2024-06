Dc primo partito del Paese, Venturini: "Cittadini ci hanno premiato con la loro fiducia, non li deluderemo"

Gli elettori confermano la fiducia alla Democrazia Cristiana che si impone nello scenario politico come prima forza del Paese: ottiene il 34,14%. Il Pdcs fa anche meglio del 2019 quando aveva ottenuto il 33,34% ed era già partito di maggioranza relativa. "Grande soddisfazione" è stata espressa dal segretario politico, Gian Carlo Venturini che, nei commenti a caldo durante la diretta elettorale su San Marino RTV, ha ringraziato i cittadini. "Ci hanno premiato con la loro fiducia - ha affermato Venturini - e cercheremo di non deluderli. La partita non è ancora finita, perché bisogna formare un Governo. Vedremo con quali forze politiche". Il partito di via delle Scalette ed Alleanza Riformista, al 6,98%, raggiungono il 41,49% come coalizione.

Exploit per il PSD che arriva al 12,19%."Siamo il partito più antico dopo la Dc - ha affermato il segretario Gerardo Giovagnoli - e il terzo della Repubblica. Per noi è una grande soddisfazione: dal tema dell'Europa allo sviluppo, la nostra voce è stata ascoltata". Libera invece non brilla, fermandosi al 15,75%, pur mantenendo il titolo di seconda forza politica di San Marino. Libera/Ps e Psd arrivano, insieme, al 28,29%.

Bene sia RF che Domani Motus Liberi che aumentano le percentuali di voti rispetto alla precedente tornata elettorale: Repubblica Futura incassa l'11,99% e Dml l'8,47%.

Tonfo invece di Rete che, con il 5,07% ha rischiato di non superare lo sbarramento. "Si apre un momento di riflessione - è il commento di Giovanni Zonzini - per capire cosa abbiamo sbagliato, come migliorare e, da questa base, ripartire per tornare a numeri più significativi". Delusione per Demos che resta fuori dai giochi fermandosi al 4,69%. "Dispiace soprattutto per i cittadini che ci hanno dato fiducia. Avremmo potuto scegliere altre strade alleandoci con altri - ha affermato Carlo Boffa - ma abbiamo fatto questa scelta e siamo sereni".

Nel servizio alcune delle dichiarazioni dei rappresentati di partiti e movimenti