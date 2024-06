ELEZIONI Dc primo partito del Paese, Venturini: "Cittadini ci hanno premiato con la loro fiducia, non li deluderemo" Exploit per il Psd, mentre Libera non brilla. Crollo di Rete che passa lo sbarramento per un soffio

Gli elettori confermano la fiducia alla Democrazia Cristiana che si impone nello scenario politico come prima forza del Paese: ottiene il 34,14%. Il Pdcs fa anche meglio del 2019 quando aveva ottenuto il 33,34% ed era già partito di maggioranza relativa. "Grande soddisfazione" è stata espressa dal segretario politico, Gian Carlo Venturini che, nei commenti a caldo durante la diretta elettorale su San Marino RTV, ha ringraziato i cittadini. "Ci hanno premiato con la loro fiducia - ha affermato Venturini - e cercheremo di non deluderli. La partita non è ancora finita, perché bisogna formare un Governo. Vedremo con quali forze politiche". Il partito di via delle Scalette ed Alleanza Riformista, al 6,98%, raggiungono il 41,49% come coalizione.

Exploit per il PSD che arriva al 12,19%."Siamo il partito più antico dopo la Dc - ha affermato il segretario Gerardo Giovagnoli - e il terzo della Repubblica. Per noi è una grande soddisfazione: dal tema dell'Europa allo sviluppo, la nostra voce è stata ascoltata". Libera invece non brilla, fermandosi al 15,75%, pur mantenendo il titolo di seconda forza politica di San Marino. Libera/Ps e Psd arrivano, insieme, al 28,29%.

Bene sia RF che Domani Motus Liberi che aumentano le percentuali di voti rispetto alla precedente tornata elettorale: Repubblica Futura incassa l'11,99% e Dml l'8,47%.

Tonfo invece di Rete che, con il 5,07% ha rischiato di non superare lo sbarramento. "Si apre un momento di riflessione - è il commento di Giovanni Zonzini - per capire cosa abbiamo sbagliato, come migliorare e, da questa base, ripartire per tornare a numeri più significativi". Delusione per Demos che resta fuori dai giochi fermandosi al 4,69%. "Dispiace soprattutto per i cittadini che ci hanno dato fiducia. Avremmo potuto scegliere altre strade alleandoci con altri - ha affermato Carlo Boffa - ma abbiamo fatto questa scelta e siamo sereni".

Nel servizio alcune delle dichiarazioni dei rappresentati di partiti e movimenti

